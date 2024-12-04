Путин заявил о сорванных планах Запада по уничтожению российской экономики

России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение. Об этом президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства напомнил, что в 2022 году некоторые страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки с российской стороной.

«Мы часто слышим, что западными странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и на технологическом направлении», — сказал Путин

Он подчеркнул, что все эти попытки закончились провалом. Российской экономике пришлось пережить непростой период, но она не только смогла полностью восстановиться, но и претерпеть качественные структурные изменения.

По словам Путина, это является самым главным достижением экономики РФ за последние два-три года. Также глава государства объяснил причину проблем европейской экономики. По его мнению, это стало следствием разрыва торговых связей с Россией.