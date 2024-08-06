Мишустин назначил кураторов национальных целей развития

Председатель правительства Мишустин определил кураторов работы по целям развития

Фото: РИА «Новости»

Председатель правительства Михаил Мишустин объявил, какие вице-премьеры, министерства и ведомства будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт правительства.

Куратором работы по достижению целей технологического лидерства станет Денис Мантуров, а по продовольственной безопасности и экологическому благополучию — Дмитрий Патрушев. Тему сбережения здоровья граждан и сохранения населения поручили курировать Татьяне Голиковой, а вопросами создания беспилотных авиасистем займется Виталий Савельев.

За устойчивое и динамическое развитие экономики будет отвечать Александр Новак, а за создание комфортной среды для жизни — Марат Хуснуллин.

Ранее фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян. Согласно результатам исследования, положительную оценку работе правительства страны дали 53,1% респондентов, сообщил RT.

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