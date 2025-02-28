Skype придет конец? Microsoft анонсировал значительное обновление в мае

XDA Developers: Microsoft отключит Skype в мае и переведет всех в Teams

Sheldon Cooper
Фото: Sheldon Cooper/www.globallookpress.com

Компания Microsoft собирается отключить Skype в мае и предложить пользователям перейти в мессенджер Teams. Об этом сообщил сайт XDA Developers.

При последнем обновлении в приложении появляется текст: «С мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и переписки в Teams». После этого указывается число друзей пользователя, уже сделавших это.

При этом в сентябре корпорация начала отключать российские компании от разных облачных сервисов, в том числе Teams, который стал полностью недоступен для пользователей.

В России в октябре заблокировали платформу Discord из-за нарушений законодательства. В качестве условий для разблокировки в Госдуме назвали авторизацию пользователей и удаление незаконного контента.

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