Skype придет конец? Microsoft анонсировал значительное обновление в мае

Компания Microsoft собирается отключить Skype в мае и предложить пользователям перейти в мессенджер Teams. Об этом сообщил сайт
XDA Developers.
При последнем обновлении в приложении появляется текст: «С мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и переписки в Teams». После этого указывается число друзей пользователя, уже сделавших это.
При этом в сентябре корпорация
начала отключать российские компании от разных облачных сервисов, в том числе Teams, который стал полностью недоступен для пользователей.
В России в октябре
заблокировали платформу Discord из-за нарушений законодательства. В качестве условий для разблокировки в Госдуме назвали авторизацию пользователей и удаление незаконного контента.
Сегодня 16:50 Сийярто назвал выпады Зеленского в адрес Трампа борьбой со здравым смыслом
Сегодня 16:46 Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Сегодня 16:46 Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»
Сегодня 16:36 В Петербурге нашли два чемодана с частями тела
Сегодня 16:31 Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися
Сегодня 16:16 Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте