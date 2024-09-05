Microsoft отключит российские компании от сервисов

Softline: Microsoft стала отключать российские компании от облачных сервисов

Фото: РИА «Новости»

Корпорация Microsoft начала отключать компании из России от ряда облачных сервисов, в том числе Office 365, платформу Teams и Microsoft 365. Об этом сообщила горячая линия Softline.

«По информации на текущий момент у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям», — написали в посте.

Softline — это партнер Microsoft. Ранее работники этой компании жаловались на введение новых ограничений со стороны американской организации. Теперь начался второй этап блокировок. В мае корпорация стала постепенно закрывать доступ к Project Online, Visio Online и Power BI.

Ранее стало известно, что сервис онлайн-заметок, списков и таблиц Notion осенью заблокирует работу в России из-за американских санкций. Доступ к аккаунтам ограничат 9 сентября.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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