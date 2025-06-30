Систему распознавания угроз оружием и драк в толпе разработали в России

Разработанная на основе искусственного интеллекта система распознавания драк и угроз Luna Scanner в пилотном режиме начала работу в концертном зале МТС Live Hall в Москве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на генерального директора компании VisionLabs (входит в МТС) Дмитрия Маркова.

Он пояснил, что в концертном зале систему присоединили к более чем 50 камерам видеонаблюдения и искусственный интеллект анализирует кадры в режиме реального времени. В случае возникновения угрозы опасной ситуации система пошлет сигнал службе безопасности.

«„Дочки“ МТС — VisionLabs и MWS Cloud — разработали систему безопасности на основе искусственного интеллекта Luna Scanner, основная задача которой — автоматическое обнаружение угроз в местах массового скопления людей: драк, оружия, включая огнестрельное и холодное, пожаров», — заявил Марков.

Эксперт в области искусственного интеллекта и основатель консалтинговой компании AIIA по корпоративному обучению ИИ Адам-Сергей Авакян в комментарии 360.ru отметил, что обучение таких систем проходит при помощи реальных записей.

«Искусственный интеллект способен отличать объятия от конфликта, а танец от потасовки, что часто вызывает трудности даже у людей», — сказал эксперт.

Он добавил, что обычный оператор не способен уследить за большим количеством видео с камер в общественных местах, а нейросеть охватывает сразу все и оперативно реагирует на любое вероятное нарушение.

Систему «Яндекс Go» с искусственным интеллектом начали использовать для уборки улиц в Ленинском городском округе Московской области после успешного тестирования в мае этого года. Теперь маршрут спецтранспорта выстраивает нейросеть, определяя, на какой из улиц требуется уборка.