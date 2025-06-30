Уборку улиц в Ленинском округе будут контролировать с помощью ИИ

Систему «Яндекс Go» для контроля за уборкой улиц и работой дворников протестировали в муниципалитете. Преимущества современной цифровой технологии уже оценили в МБУ «Благоустройство», где к системе подключили несколько уборочных машин.

Пилотный проект был успешно реализован в мае 2025 года, а теперь активно используется в Ленинском округе. Траекторию уборки определяют не водители, а искусственный интеллект, и спецмашины двигаются уже по введенному в навигатор маршруту.

Директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин отметил, что система дает возможность контролировать выполнение технологических операций в реальном времени, что повышает эффективность выполнения поставленных задач. «Отличный пользовательский интерфейс приложения, схожий с „Яндекс.Навигатор“, хорошо знаком водителям и машинистам», — добавил Виктор Сюлергин

Цифровой контроль позволит исключить случаи неэффективного использования техники, когда машины поливают улицы в дождь или наматывают километры для списания топлива. Это позволит увеличить производительность труда на 15-20%, а также исключить случаи, когда в какие-то места техника заглядывает через раз или не приезжает вообще.