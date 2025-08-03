Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта

Тенденции развития искусственного интеллекта вызывают все большие опасения. Об этом в эфире радиостанции « Радио России » заявила главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Сейчас этим нельзя не пользоваться, если есть везде, ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься, к чему это приведет, исходя из сейчас прослеживающихся тенденций, то вызывает большие опасения, и не только у меня», — сказала она.

Симоньян отметила, что ИИ выступает в качестве помощника, в том числе в работе.

«Пока это удобный помощник. Ты не можешь не пользоваться всеми возможностями, потому что тогда отстаешь в профессии, работе, ты просто не имеешь права игнорировать. Я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга», — добавила главный редактор.

Ранее бизнесмен Илон Маск не исключил, что люди станут лишь второстепенными персонажами в мире с развитием ИИ.