Маск допустил, что люди станут второстепенными персонажами в мире с развитием ИИ

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что с развитием технологий искусственного интеллекта весь мир превратится в симуляцию, а люди станут ее второстепенными персонажами. Таким мнением он поделился в соцсети Х.
Один из пользователей написал, что ИИ общего назначения (Artificial general intelligence, AGI) захватит мир, как только будет создан. Технология сможет соответствовать человеческим возможностям и даже превосходить их в когнитивных задачах.
«Скорее всего, так и есть», — прокомментировал его публикацию Маск.
Ранее на Западе предрекли вымирание человечества из-за ИИ. Не исключен и сценарий, при котором искусственный интеллект создаст биологическое оружие и незаметно заразит население мегаполисов.
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