Си Цзиньпин предупредил о рисках использования технологий ИИ
Си Цзиньпин: технологии ИИ несут беспрецедентные риски и вызовы
Технологии искусственного интеллекта открывают невиданные ранее возможности, но при этом несут вызовы и беспрецедентные риски. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая.
«Искусственный интеллект несет беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные вызовы и риски», — заметил Си Цзиньпин.
Глава КНР добавил, что технологии ИИ кардинальным образом изменят образ жизни человека и производство.
Си Цзиньпин указал на необходимость ускорения разработки соответствующих нормативных актов, связанных с технологиями ИИ, а также этических принципов в стране. Глава КНР отметил важность создания системы мониторинга технологий, обеспечения надежности, безопасности и управляемости искусственного интеллекта.
Ранее россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта.