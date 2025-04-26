Си Цзиньпин предупредил о рисках использования технологий ИИ

Технологии искусственного интеллекта открывают невиданные ранее возможности, но при этом несут вызовы и беспрецедентные риски. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая .

«Искусственный интеллект несет беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные вызовы и риски», — заметил Си Цзиньпин.

Глава КНР добавил, что технологии ИИ кардинальным образом изменят образ жизни человека и производство.

Си Цзиньпин указал на необходимость ускорения разработки соответствующих нормативных актов, связанных с технологиями ИИ, а также этических принципов в стране. Глава КНР отметил важность создания системы мониторинга технологий, обеспечения надежности, безопасности и управляемости искусственного интеллекта.

Ранее россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта.