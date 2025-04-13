Россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта

Каждый восьмой россиянин испытывает беспокойство, что искусственный интеллект и роботизация приведут к сокращениям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование платформы hh.ru и Level Group.

Некоторые из респондентов заявили, что работодатели уже внедряют технологии для оптимизации расходов, а не для удобства сотрудников. Порядка 73% опрошенных не против добавления ИИ в работу. При этом 12% опрошенных выразили обеспокоенность, что за этим в будущем последуют сокращения рабочих мест.

Также 35% респондентов полностью поддержали роботизацию, отметив, что это оптимизирует рабочий процесс и повысит эффективность. Еще 38,5% опрошенных тоже не выступили против, но с условием сохранения рабочих мест для людей.

Исследователи сделали общий вывод, что российские сотрудники готовы к внедрению новых технологий, однако хотят чувствовать себя защищенными.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ИИ способом решить проблему дефицита кадров.