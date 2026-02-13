Сервис искусственного интеллекта от Yandex появился на турецком рынке

Компания Yandex Türkiye выпустила на турецкий рынок сервис искусственного интеллекта, включающий в себя возможности чата, помощника и поисковика в интернете. Об этом сообщил ТАСС .

По заявлению компании, нейросети адаптированы под местный рынок.

«Они понимают не только турецкий язык, но и локальные особенности потребления контента, бытовых и рабочих задач пользователей», — говорится в пресс-релизе.

ИИ умеет создавать тексты и изображения, а также превращать статичные картинки в короткие видео.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, почему искусственный интеллект пока не может соперничать с живыми людьми в литературном творчестве.