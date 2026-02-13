Фантаст Лукьяненко отметил, что использование ИИ в творческих целях ограничено его функциональностью

Фантаст и автор романов в жанре научной фантастики Сергей Лукьяненко в беседе с KP.RU изложил свое мнение о роли искусственного интеллекта в литературном творчестве. Он считает, что на сегодняшний день искусственный интеллект представляет собой набор алгоритмов, предназначенных для обработки и воспроизведения ранее созданных произведений.

Примером является эксперимент с текстом повести Александра Грина «Ассоль», который он поручил переработать искусственному интеллекту. Результат эксперимента показал, что созданная программой вариации сюжета была простой реконструкцией оригинальных образов и сюжетов, лишенной глубины и оригинальности.

Таким образом, использование искусственного интеллекта в творческих целях ограничено его функциональностью и неспособностью генерировать принципиально новые концепции и образы. Искусство и литература требуют вдохновения, интуиции и таланта, которыми машины пока не обладают.