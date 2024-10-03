Сбои зафиксировали в работе Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на задержки при отправке сообщений

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Пользователи фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил сервис Downdetector.

По его информации, в 13:52 поступило около 20 сообщений о затруднениях в работе. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются дольше обычного. Кроме того, сбои фиксировались с пяти до шести часов утра.

Накануне телеканал RTVI сообщал о сбоях в работе «Альфа-банка». По его данным, у некоторых пользователей не работали система быстрых платежей и мобильное приложение, а у сотрудников банка — внутренние программы.

В начале сентября с мощнейшей за два года кибератакой столкнулся Rutube. Вернуться к штатному режиму работы видеохостинга удалось примерно спустя два часа.

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