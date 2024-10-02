Информация о глобальном сбое в работе «Альфа-банка» не подтвердилась, приложение и денежные переводы работают штатно. В этом убедился 360.ru, протестировав работу сервисов.

Ранее телеканал RTVI сообщал о глобальном сбое. По словам сотрудницы банка, на которую ссылалось СМИ, не работали система быстрых платежей, мобильное приложение и внутренние программы. Пресс-служба самого банка пока никакой информации не сообщала.

В прошлый раз сбои в работе приложения фиксировались 1 июля. Клиенты могли увидеть оповещение, что специалисты банка работают, чтобы устранить проблему.

Также в июле оказывались недоступны из-за сбоя мобильное приложение и сайт нескольких других банков. Там объяснили произошедшее DDoS-атакой.