Rutube столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой за последние два года

Rutube столкнулся с самой крупной DDoS-атакой за последние два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал платформы.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — заявили в пресс-службе.

Ранее похожая ситуация случилась со Сбербанком. Как рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в конце июля на банк обрушилась мощнейшая DDoS-атака в его истории. Ее длительность составила 13 часов, злоумышленники использовали инфраструктуру IТ-армии Украины.

По словам Кузнецова, произошедшее никак не затронуло работу банка. Киберспециалисты успешно отразили атаку.

В августе массированную DDOS-атаку осуществили на соцсеть X. Как рассказал владелец платформы Илон Маск, это случилось перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.