Сбер проведет масштабное сокращение неэффективных сотрудников

До 1 января 2026 года Сбер сократит 20% персонала из числа неэффективных сотрудников. Об этом на международной конференции по ИИ AI Journey сообщил глава банка Герман Греф, его слова привел ТАСС .

«С помощью мультиагентной системы мы сократили 20% персонала, выявленного искусственным интеллектом как неэффективный. Мы сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников и закрываем неэффективные проекты», — сказал Греф.

Участвовавший в пленарной сессии AI Journey президент России Владимир Путин отметил, что понятия «неэффективный сотрудник» нет. Глава государства предположил, что с таким персоналом плохо работали.

«Я с этим соглашусь, потому что неэффективные сотрудники бывают у неэффективных руководителей. Поэтому если есть что-то неэффективное, то в этом и моя доля ответственности», — ответил Греф.

