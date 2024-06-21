«Лаборатория Касперского» получила информацию о запрете ее ПО на территории США

США ввели экспортные ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила РИА «Новости» , что санкции приведут к росту киберпреступности.

Компании известно о решении министерства торговли США. Теперь «Лаборатория Касперского» сможет продвигать в этой стране лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информбезопасности.

«Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», — сказал представитель пресс-службы.

Частные пользователи и предприниматели в США, по его словам, много лет пользовались программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Из-за действий властей их устройства останутся без защиты.

Новый пакет санкций подготовил Евросоюз, его могут ввести в конце июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он затронет энергетику, банковский сектор и технологии.