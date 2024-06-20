Евросоюз направит новые санкции на доходы России от энергетики

Фон дер Ляйен: новый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический экспорт России

Фото: РИА «Новости»

В новый пакет антироссийских санкций включат жесткие меры, призванные ограничить доходы страны от экспорта энергетики и закрыть доступ к технологиям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил RT.

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневые флот и банковскую сеть за рубежом», — объявила она.

Фон дер Ляйен прокомментировала решение постпредов стран Евросоюза согласовать 14-й пакет антироссийских санкций. Она поддержала коллег.

Представительство Бельгии назвало новый пакет ограничений значительным и содержательным. Источник РИА «Новости» заявил, что Совет Евросоюза утвердит санкции на заседании 24 июня, в этот же день они вступят в силу.

В черный список могут внести певицу Полину Гагарину, выяснили журналисты. Кроме нее, под санкции подпадут бизнесмены Роман Троценко и Игорь Алтушкин.

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