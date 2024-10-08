Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя

Официальный сайт Роскомнадзора перестал работать вечером 8 октября. Интернет-пользователи оставили жалобы на сервисе Downdetector.
Чаще остальных на сбой жаловались жители Мурманской области, которые подали 8% обращений. Из Тульской области и Республики Карелия поступило 7% и 5% жалоб соответственно, из Красноярского края — 4%.
Ранее стало известно, что в России заблокировали популярную платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства. В конце сентября Discord получил штраф на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.