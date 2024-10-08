Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя

Чаще остальных на сбой жаловались жители Мурманской области, которые подали 8% обращений. Из Тульской области и Республики Карелия поступило 7% и 5% жалоб соответственно, из Красноярского края — 4%.

Ранее стало известно, что в России заблокировали популярную платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства. В конце сентября Discord получил штраф на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Также Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по мониторингу. До этого платформа удалила по требованию властей больше тысячи запрещенных материалов.