Эксперт РГСУ Артеменко: нейросети пока не могут полностью заменить учителей

Ольга Артеменко, возглавляющая Центр языков и культуры народов России РГСУ, заявила в беседе с ИА НСН , что искусственный интеллект способен в будущем изменить образовательные методики и стать заменой учителям по некоторым предметам.

Тем не менее, полагает специалист, ключевые роли в обучении останутся за живыми педагогами.

«Программное обеспечение еще недостаточно развито для выполнения нейросетями функций репетитора, — говорит она. — Ученики обращаются к ИИ при подготовке к ЕГЭ или другим экзаменам, так как преподавателей не хватает».

На образовательной платформе Chegg, предоставляющей учебные материалы и онлайн-репетиторство, объявили о сокращении 22% штата из-за перехода студентов на инструменты ИИ вроде ChatGPT. Ольга Артеменко утверждает, что нейросети пока не могут полностью заменить учителей.