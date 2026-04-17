Ракету «Союз» с космическими аппаратами успешно запустили с космодрома Плесецк

Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил провел запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Вместе с ракетой на орбиту отправились космические аппараты. Их запуск проводился в интересах Минобороны.

«После старта ракета „Союз-2.1б“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова», — уточнили в госкорпорации.

Запуск прошел успешно, аппараты приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС. С устройствами уже наладили телеметрическую связь, их бортовые системы функционируют штатно.

Ранее космический корабль «Прогресс» скорректировал орбиту МКС. Он придал станции импульс 0,25 метра в секунду, чтобы объект смог принять «Союз МС-29». Благодаря «Прогрессу» орбиту изменили на 440 метров.