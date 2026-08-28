С космодрома Плесецк успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Минобороны сообщило об успешном пуске твердотопливной МБР с космодрома Плесецк

Российские военные провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны .

Твердотопливную ракету мобильного базирования запустили в рамках испытаний. Учебные боевые блоки достигли заданного района на камчатском полигоне Кура. В ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи выполнили полностью.

После пуска стратегические ракетчики отработали передислокацию стартовой батареи в другой район.

«Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса», — пояснили в ведомстве.

Ранее российская армия получила новую партию зенитных ракетно-пушечных и ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-СМД». Они прошли все необходимые испытания и поступили на вооружение Минобороны. Особенность комплексов состоит в возможности комбинировать боекомплект из нескольких типов зенитных управляемых ракет.