Сбербанк пережил мощнейшую в истории DDoS-атаку

Кузнецов: в июле Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку

Сбербанк в конце июля подвергся самой большой DDoS-атаке в своей истории. Об этом зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов рассказал РИА «Новости» .

«Зафиксированная „Сбером“ DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов», — заявил он.

По словам Кузнецова, во время атаки злоумышленники одновременно использовали инфраструктуру IТ-армии Украины и несколько сторонних бот-сетей, которые состояли более чем из 62 тысяч устройств.

Произошедшее никак не отразилось на клиентах банка. Атаку успешно отразили специалисты службы кибербезопасности.

Также Кузнецов рассказал, как Сбербанк раскрыл схему мошенников, которая длилась два месяца. Аферисты чуть не лишили пожилую пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей. Сначала злоумышленники опустошили их счета, а потом убедили взять кредиты.