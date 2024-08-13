Массированная DDOS-атака произошла на соцсеть X перед интервью Маска и Трампа

Социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с массированной DDOS-атакой. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем аккаунте.

«Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить», — написал он.

Маск отметил, что перед интервью сотрудники компании протестировали систему с восемью миллионами слушателей одновременно.

По словам миллиардера, при худшем развитии событий, специалисты продолжат работу с меньшим числом пользователей соцсети. Также он не исключил, что беседу с Трампом могут опубликовать позже.

Накануне штаб Трампа анонсировал интервью Илону Маску в соцсети X. По данным Reuters, подобные мероприятия на этой платформе нередко сопряжены с техническими проблемами.

Ранее Маск сделал необычное заявление в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.