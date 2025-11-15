Российские оружейники создали новую бомбовую кассету

Российские инженеры создали новую бомбовую кассету, усовершенствовали артиллерийские боеприпасы и разработали электронный взрыватель для борьбы с дронами. За эти достижения они получили премию имени Макаровца. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Награждение лауреатов премии прошло в МАИ, сообщил РИА «Новости».

«Победителем в номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты», — говорится в сообщении.

Второе место заняла разработка с научно-техническими решениями для увеличения дальности стрельбы ствольной артиллерии. Третье место получил электронный взрыватель для снарядов, предназначенный для поражения беспилотных летательных аппаратов.

Разработчики рецептурно-компоновочных и унифицированных технологий для снаряжения БПЛА получили золото в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений».

Серебро присудили работе по внедрению аддитивных технологий в массовое производство деталей для РСЗО. Бронза досталась проекту, который предлагает метод контроля параметров лазерного канала в прицельных комплексах.

Специалист Ростеха, разработавший новые и улучшенные технологии для создания индивидуальных высокоэнергетических материалов, получил звание лучшего в номинации за повышение конкурентоспособности.

Ранее госкорпорация Ростех поставила Минобороны России партию новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Комплекс оснащен системой управления огнем, включающей электронно-оптические и радиолокационные компоненты. Он также способен автоматически оценивать эффективность стрельбы.