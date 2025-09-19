Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК

Госкорпорация Ростех поставила Минобороны России партию новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комплексы прошли все необходимые испытания, их приняли представители военного ведомства.

В Ростехе отметили, что «Панцирь-СМД» оборудован системой управления огнем, которая включает в себя электронно-оптическую и радиолокационную систему. Также комплекс может в автоматическом режиме оценивать эффективность стрельбы.

«Комплексы семейства „Панцирь“ защищают российское небо и демонстрируют высокую эффективность. В процессе боевого дежурства их расчеты неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные воздушные цели», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее Минобороны также получило новую партию истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения Су-34.