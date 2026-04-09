Российские инженеры создали сверхдешевый тяжелый дрон

Российские инженеры разработали прототип тяжелого беспилотника с применением искусственного интеллекта. Стоимость проекта оказалась в три раза ниже аналогов, сообщили «Известия» .

Беспилотник создали для перевозки грузов и работы на удаленных промышленных объектах, в том числе на месторождениях полезных ископаемых. Октокоптер имеет взлетную массу 750 килограммов с полезной нагрузкой до 150 килограммов.

«Проект изначально создавался с учетом требований российских и международных авиационных регуляторов. Мы ориентировались на сертификацию аппарата как гражданского воздушного судна, а также на высокий уровень локализации производства», — рассказал директор по продукту и инвестициям компании «Эквижн» Тимур Енилеев.

По его словам, снизить стоимость разработки помогли аддитивные технологии и цифровые решения на базе ИИ. Эти инструменты применили и на этапе проектирования, и в производстве.

Разработчики уже завершили создание винтомоторной группы и готовят проект к натурным испытаниям. Прототипы силовой установки планируют показать на отраслевых мероприятиях во втором и третьем кварталах 2026 года. Полную сертификацию всей беспилотной системы создатели хотят закончить до конца года.

