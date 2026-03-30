Российские студенты предложили использовать дроны для мониторинга акваторий

Российские студенты из Уральского федерального университета разработали систему экологического мониторинга водоемов на основе роя подводных дронов. Проект направлен на контроль состояния воды и выявление загрязнений на ранних этапах.

Разработка «САРДИНКИ» представляет собой группу автономных подводных аппаратов, которые работают совместно и собирают данные о состоянии акваторий. Такой подход позволяет обследовать большие территории быстрее и эффективнее по сравнению с традиционными методами.

Одной из ключевых задач проекта стало решение проблемы связи под водой. Радиосигнал в воде работает на очень коротких расстояниях, поэтому студенты предложили использовать ультразвук. Это позволило увеличить дальность передачи данных и обеспечить стабильную работу дронов.

Еще один элемент системы — цифровой двойник — виртуальная модель подводного аппарата. С его помощью можно моделировать работу устройств и заранее прогнозировать их поведение без проведения сложных и дорогостоящих испытаний.

По оценкам разработчиков, применение таких технологий может повысить эффективность мониторинга водных объектов на 40–50%. Система может использоваться для выявления загрязнений, включая нефтепродукты, а также для контроля состояния экосистем.

«Цифровые технологии позволяют по-новому выстраивать систему экологического мониторинга. Использование автономных решений, таких как подводные дроны, дает возможность оперативно получать данные о состоянии водных объектов и быстрее реагировать на возможные загрязнения. РЭО поддерживает развитие таких проектов и внедрение современных отечественных технологий в экологическую отрасль», — отметили в пресс-службе РЭО.

Разработка представлена в сборнике тезисов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», который выпустил РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В сборник вошли лучшие студенческие исследования, посвященные в том числе переработке отходов и внедрению экологических технологий.