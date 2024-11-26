Российские большие языковые модели не на чем учить. Текста в Сети почти не осталось

В ближайшие годы в России рынок продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) будет расти медленнее — 25% в год, в то время как мировой рост составит 30-35%. Об этом сообщило РБК .

Как рассказали журналистам в Центре искусственного интеллекта МТС (MTS AI), это связано с тем, что в интернете кончается текст для обучения российских больших языковых моделей. Теперь разработчики формируют другие подходы для поиска данных.

В центре подсчитали, что по итогам 2024 года объем российского рынка LLM-продуктов для бизнеса составит 35 миллиардов рублей. До 2028 года этот показатель будет расти примерно на 25% в год.

При этом исследования MarketsandMarkets, BIS Research и Polaris Market Research показали, что объем рынка LLM-продуктов в мире в этом году составит 6,4 миллиарда долларов. В ближайшие годы темпы роста мирового рынка будут меняться в диапазоне 30-35%.

Ранее замгендиректора Национального агентства развития квалификаций при Минтруде РФ Алла Факторович заявила, что в России будут востребованы специалисты по работе с ИИ. По ее словам, уже сейчас наблюдается дефицит таких работников.