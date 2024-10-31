«Будут востребованы». Предприятия заявили о дефиците специалистов по работе с ИИ

Специалисты по работе с искусственным интеллектом будут востребованы. Уже сейчас наблюдается их дефицит, рассказала 360.ru замгендиректора Национального агентства развития квалификаций при Минтруда России, профессор кафедры педагогики МПГУ Алла Факторович.

В национальном перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования появятся направления, которые позволят молодежи изучать машинное обучение, создавать компьютерные игры и многое другое. Документ разместили на официальном сайте нормативных правовых актов.

Не так давно в НИИ труда провели опрос предприятий из разных отраслей. Представителям компаний задали вопросы о востребованности ИИ, и какие риски видят люди в связи с внедрением нейросетей, рассказала Факторович.

«Можно было бы предположить, что основной риск, который называется — это массовое замещение людей машинами и роботами. На самом деле, наиболее распространенным ответом был другой. Как один из ключевых рисков многие называли дефицит специалистов, которые могут работать с технологиями искусственного интеллекта, причем этот ответ давали представители разных отраслей», — отметила эксперт.

В связи с этим ИИ-специалисты будут востребованы.

«Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, будут востребованы и в актуальном состоянии, и в перспективе. Поэтому, кроме того, что нужны будут так называемые чистые специалисты, непосредственно те, которые работают с искусственным интеллектом и, может быть, обучают других использованию этих технологий, еще, конечно, потребуется переобучение, повышение квалификации большого количества специалистов, в чью профессиональную деятельность искусственный интеллект неизбежно войдет», — заключила профессор.

В ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить человека сразу с нескольких сферах, заявил ранее гендиректор компании «ФронТех ИИ» Александр Красноложкин.