Российская авиатехника во многом превзошла западные аналоги, заявил Путин

По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать, отметил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

По словам главы государства, России пришлось полностью замещать импортную технику, и она смогла это сделать. Новые российские самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 производятся на очень хорошем уровне.

Западные санкции сдвинули вправо на два года программу МС-21, но производители выполнили задачу, подчеркнул президент.

В то же время после ухода западных компаний удалось открыть рынок для внутреннего производства, что позволило воссоздать и укрепить инженерные школы, напомнил Путин. Он призвал наращивать компетенции и технологический потенциал в авиастроении.

Россия предпримет все возможное, чтобы перевозчики смогли перейти на самолеты, произведенные внутри страны, заверил президент.