Путин проводит в Подмосковье совещание по вопросам развития авиации

Путин: Россия была вынуждена и смогла полностью заместить авиационную технику

Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС .

По многим позициям российские разработки превосходят западные аналоги. При этом зачастую решения создают коллективы молодых инженеров со средним возрастом 32-35 лет, подчеркнул глава государства.

Президент призвал наращивать поставки авиационной техники собственного производства. Он добавил, что Россия предпримет все возможное, чтобы перевозчики смогли перейти на самолеты, изготовленные и разработанные внутри страны.

Ранее Путин отметил, что новые российские самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 сделаны на высоком уровне.