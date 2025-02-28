Россияне столкнулись с массовой проблемой в работе мобильных приложений

Роскомнадзор назвал сбой в сети операторов причиной проблем в работе приложений

Массовые жалобы россиян на работу мобильных приложений связаны со сбоем в работе сети мобильных операторов связи. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила ТАСС .

В ведомстве пояснили, что самое большое количество жалоб от пользователей в Центр мониторинга и управления сетью связи поступили в 15:00 в пятницу, 29 февраля.

В РКН добавили, что сейчас работа сетей операторов стабилизировалась, а количество жалоб сократилось.

Самый масштабный сбой Рунет пережил 14 января, когда начались проблемы с доступом ко всем основным сайтам, платформам и мессенджерам. Проблемы подтвердили ведущие операторы связи.

При этом во время сбоя российским пользователям снова стал доступен видеохостинг YouTube.