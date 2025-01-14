Массовый сбой произошел в Рунете

В российском сегменте интернета произошел массовый сбой. Пользователи по всей стране начали жаловаться на невозможность открыть сайты и приложения.

Пользователи Сети фиксируют сбои в работе ключевых операторов связи. Интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и ряда других провайдеров. Как на домашнем, так и на мобильном интернете перестали открываться банковские сайты, почтовые сервисы и даже службы по мониторингу интернет-сбоев.

Также наблюдались сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей, включая TikTok.

В Роскомнадзоре отметили, что не знают, почему в Рунете произошел сбой. В пресс-службе ведомства Telegram-каналу Mash заявили, что причину устанавливают.

Это уже второй случай массового сбоя в работе интернета в России с начала года. Первый зафиксировали 6 января. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.