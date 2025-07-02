Россияне оценили вероятность восстания машин из-за развития ИИ

Около трети россиян считают, что развитие искусственного интеллекта может привести к восстанию машин. Несмотря на это, большая часть жителей России не поддерживает идею о полной блокировке нейросетей. Это следует из совместного исследования о людях и искусственном интеллекте, проведенного Telegram-каналом 360.ru и сервисом онлайн-опросов Anketolog.

Более 32% опрошенных заявили о существовании угрозы восстания машин, управляемых ИИ. При этом больше половины участников исследования высказались о доверии к новым технологиям, а две трети из них поделились мнением о том, что преимущества использования ИИ выше, чем риски.

По мнению 71% респондентов, нейросети должны полностью контролироваться государством. Участники опроса высоко оценили вклад искусственного интеллекта в автоматизацию рутинных задач человека. Но при этом навряд ли он полностью заменит труд людей и встанет с ними на одну ступень развития.

Часть опрошенных (28%) также выразила опасения о том, что в связи с активным развитием нейросетей будет стремительно терять свою уникальность и значимость.

Ранее создатель Positive Technologies и фонда кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов на полях ПМЭФ-2025 оценил потенциал искусственного интеллекта в противодействии дипфейкам.