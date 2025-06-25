Киберэксперт Максимов указал на потенциал ИИ в выявлении дипфейков

Создатель Positive Technologies и фонда кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов на ПМЭФ-2025 обсудил потенциал искусственного интеллекта в противодействии дипфейкам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам эксперта, в будущем ИИ сможет не только создавать фальшивые ролики, но и эффективно выявлять их. Например, нейросети станут воспроизводить фрагменты человеческой речи или манеру общения, чтобы раскрыть подделку, добавил «ФедералПресс».

«Если методы, которые детектируют дипфейки, уступят методам, которые создают эти дипфейки, то значит, просто изменится процесс коммуникации, при котором будет возможна остановка этого преступления», — отметил Максимов.

Он считает, что существующие способы борьбы с дипфейками носят временный и локальный характер. В киберпространстве непрерывно происходит соревнование технологий, и каждая сторона стремится занять доминирующее положение.