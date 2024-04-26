Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:56 Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества Freepik

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Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило общественность о появлении новой схемы мошенничества. Она связана с использованием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

По информации ведомства, мошенники выдают себя за сотрудников страховых компаний и предупреждают о завершающемся сроке действия полиса ОМС. Они уговаривают людей загрузить поддельное приложение Минздрава, которое способно обеспечить удаленный доступ к устройству и, таким образом, совершить кражу средств.

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Важно учитывать, что для граждан России полисы ОМС являются бессрочными, поэтому нет необходимости обновлять бумажные или пластиковые версии на электронные. Через портал госуслуг можно получить цифровой полис самостоятельно и абсолютно бесплатно, без установки дополнительных приложений.

Специалисты напоминают, что если кто-то позвонил вам, утверждая, что обращение связано с вопросом ОМС, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в страховую компанию, выдавшую вам полис.

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