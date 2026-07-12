Россиянам рассказали, как сохранить диалоги с ИИ

ИИ-диалоги следует архивировать так же внимательно, как электронную почту и документы. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий разработчик MWS AI («МТС Web Services») Иван Копылов.

Он напомнил о блокировках российских пользователей со стороны американских компаний и предупредил, что потерять доступ к аккаунту можно в любой момент.

«Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить», — подчеркнул специалист.

Копылов посоветовал не хранить единственную копию важной информации внутри ИИ-чата и выносить ее в отдельный файл, базу знаний или внутренний документ. Также он призвал регулярно экспортировать историю диалогов, сохранять ключевые чаты в текстовом виде, а также важные промпты.

Ранее продюсер Игорь Сандлер рассказал, что ИИ стал важным вспомогательным инструментом для создания музыки. Он сравнил появление нейросетей с внедрением синтезаторов в 1970-е годы.