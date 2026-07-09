Продюсер Сандлер отметил пользу ИИ в создании музыки

Искусственный интеллект может служить лишь вспомогательным инструментом для создания формы и образов, но качественный продукт способен выдать только опытный артист. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре ИА НСН .

Эксперт сравнил появление нейросетей с внедрением синтезаторов в 1970-е годы: тогда это тоже было новым средством выражения эмоций, которое поначалу многие отвергали.

«Но нейросети уже появились, поэтому надо не критиковать их, а возглавить направление и идти вперед», — отметил специалист.

Ключевым фактором он назвал мастерство исполнителя. По словам продюсера, дилетант даже с ИИ выдаст средний продукт.