Россиянам пообещали не ограничивать домашний интернет на Новый год

В новогодние праздники домашний широкополосный интернет и Wi-Fi будут работать стабильно во всех российских регионах. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с ТАСС .

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — сказал он.

Свинцов отметил, что все, кто пожелает отправить поздравления или связаться с кем-то по видеосвязи, смогут без проблем это сделать. Никаких нагрузок на Сеть быть не должно.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую схему обмана. Они предлагают потенциальным жертвам «переоформить» тариф домашнего интернета и заставляют россиян назвать личные данные. Чтобы человек доверился, диктуют его адрес, который попал в открытый доступ.