Мошенники начали разводить россиян через «переоформление» тарифа интернета

Аферисты используют новую мошенническую схему: под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета они заставляют россиян передавать им личные данные. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники, представляясь сотрудниками провайдера, звонят россиянам, называют их домашний адрес и предлагают «переоформить» тариф.

Если абонент сообщает, что по указанному адресу больше не проживает, мошенники предлагают удалить его данные из базы. Для этого они просят назвать код подтверждения из СМС, что дает им доступ к личному кабинету и персональным данным жертвы.

Мошенники способны довести человека до состояния управляемой марионетки. Как рассказала 360.ru психолог и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева, это не гипноз в привычном смысле и не НЛП. На самом деле, по ее словам, работает классическая схема пяти процессов, которые временно выключают критическое мышление в мозге.