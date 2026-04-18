Россиянам перечислили профессии, которые изменит ИИ

Искусственный интеллект в будущем может заменить специалистов начального уровня, выполняющих типовые задачи и стандартизированную работу с данными. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

По его словам, нейросети не смогут заменить летчиков, машинистов поезда, водителей тяжелой спецтехники, врачей и педагогов. Главным образом распространение передовых технологий затронет работников, выполняющих рутинные операции.

«В ближайшие годы под наибольшим давлением окажутся операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, операционисты банков, кассиры, специалисты по работе с текстами и переводами», — подчеркнул Смелов.

Для многих профессий ИИ станет помощником. По словам главы ЦСР, нейросети уже могут решать даже сложные технические задачи.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова подтвердила, что работодатели чаще стали указывать в запросах умение работать с ИИ. Особенно актуален этот навык для аналитиков, маркетологов, логистов, бухгалтеров.