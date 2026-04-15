HR-эксперт Лоикова сообщила, что знания в области ИИ помогут в успешном трудоустройстве

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова поделилась в беседе с «Москвой 24» советами, как повысить шансы на трудоустройство на высокооплачиваемую должность в 2026 году.

Среди универсальных навыков, которые наиболее популярны в запросах работодателей в 2026 году, специалист отметила работу с искусственным интеллектом.

«Речь о том, чтобы иметь хотя бы базовые знания и уметь использовать нейросети в качестве своего личного ассистента в работе: писать несложные промты, обрабатывать данные, генерировать идеи, проверять результаты», — пояснила она.

Это особенно актуально для аналитиков, маркетологов, логистов, бухгалтеров, финансистов и HR-менеджеров.

Еще один трендовый навык — это кибербезопасность. Современные работники должны соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: как не подхватить вирус, распознать фишинг, безопасно работать с данными.