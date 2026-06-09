Россиянам перечислили главные навыки для работы с ИИ

Для работы с нейросетями потребуются критическое мышление и умение ставить задачи. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

Он отметил, что с развитием генеративного искусственного интеллекта все больше станут востребованными определенные навыки, помогающие отличить правду от нейросетевых галлюцинаций.

«ИИ обладает огромными способностями, но при этом галлюцинирует - и делает это очень убедительно. Если вы глубоко не разбираетесь в теме, легко обмануться», — уточнил эксперт.

Он добавил, что человек не всегда с первого раза может четко сформулировать запрос, поэтому важно учиться правильно это делать.

По мнению Филиппова, ИИ вряд ли сможет заменить людей на работе. Он обратил внимание на высокую нехватку сотрудников в ряде направлений, а также на текучку на рутинных позициях и старение ряда профессий.

Ранее свое мнение насчет нейросетей высказал пианист Денис Мацуев. Он сообщил, что вряд ли ИИ полностью заменит музыкантов.