Россиянам перечислили фразы, по которым можно вычислить мошенников с дипфейками

Злоумышленники, применяющие дипфейки для кражи кодов от «Госуслуг», используют конкретные фразы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

По данным МВД, к ним относятся такие фразы, как: «Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

Мошенники также используют дипфейки с участием начальников. В таких случаях подозрительным может показаться любая фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В пресс-центре напомнили: если слышите такие фразы, прекращайте разговор и ни в коем случае не сообщайте коды из СМС.

С начала года в России зафиксировали рекордные 342 дипфейка — более чем в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Чаще всего их персоналиями становятся губернаторы и другие госслужащие (79% случаев).

Ранее россиянам назвали действенные способы защиты от мошенников. Главный совет специалистов — не принимать решения под давлением.