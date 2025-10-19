«Перезвони сам». Названы действенные способы защиты от мошенников

Дипфейки, синтезированный голос и фишинговые ссылки — арсенал мошенников становится все изощреннее. Как в этой гонке вооружений оставаться на шаг впереди? О действенных способах защиты от кибермошенников рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина для Telegram-канала 360.ru .

Проект «Перезвони сам» создали в 2022 году. Он помогает жителям столицы безопасно пользоваться интернетом и телефонной связью. Главный совет специалистов — не принимать решения под давлением.

«Положи трубку, подумай, успокойся и только потом перезванивай на номер с официального сайта организации», — подчеркнула Шилина.

Форматы обучения

Для старшего поколения проводят ежемесячные лекции в офлайн- и онлайн-формате. Интерактивная программа «Безопасный клик» помогает распознавать мошеннические схемы через игровые задания и реальные диалоги между жертвами и преступниками.

Технологии защиты

Шилина советует устанавливать антивирусы и определители номера только из официальных магазинов приложений. Особое внимание проект уделяет борьбе с дипфейками. Для этого создан телеграм-бот «СтопФейк», который может распознавать как признаки мошенничества в тексте, так и синтезированную речь в аудиосообщениях.

Работа с подростками

Отдельное направление — обучение подростков. По словам Шилиной, важно, чтобы сами молодые люди делились опытом и рассказывали сверстникам о безопасном поведении в сети.

«Киберкультура только формируется, и именно от взрослых зависит, насколько безопасной будет цифровая среда для детей», — добавила она.

А как вы поступаете, когда звонят с подозрительного номера? Примите участие в опросе в Telegram-канале 360.ru и поделитесь своим опытом.