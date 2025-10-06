Рекордное число дипфейков зафиксировали в России с начала года

С начала года в России зафиксировали рекордные 342 дипфейка — более чем в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Как противодействовать таким подделкам, обсудят в Москве 29 октября на Третьем Международном форуме «Диалог о фейках».

Количество уникальных дипфейков увеличивается каждый квартал. Только за сентябрь выявили 65 подделок. При этом растет и аудитория таких видео: в этом году выявили 55 тысяч их копий против 9,3 тысячи годом ранее, а смотрели их втрое чаще.

«Чаще всего персоналиями дипфейков (79% от общего числа) становятся губернаторы регионов и другие госслужащие», — рассказал начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Активнее всего подделывали губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Современные технологии достигли такого уровня, что отличить дипфейк от подлинного видео можно только с помощью специальных программ.

Планируется, что форум соберет более двух тысяч участников из 80 стран — представителей органов власти, фактчекеров, медиаменеджеров и журналистов.