Россиянам могут разрешить отказываться от услуг с использованием ИИ

В Минцифры предложили дать россиянам право отказываться от услуг с ИИ

Минцифры может закрепить право россиян на отказ от обслуживания с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили «Известия» .

Если клиент не захочет взаимодействовать с нейросетями, то компании обяжут предоставлять услуги без их использования. Документ уже проходит межведомственное согласование и может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Перечень ситуаций, в которых клиент сможет воспользоваться правом на отказ от взаимодействие с ИИ, установит кабмин. В нынешней редакции норму реализации пока не прописали.

Также законопроект обяжет разработчиков тестировать нейросети на предмет потенциального использования в незаконных целях и исключать функции, приводящие к дискриминации граждан.

Ранее в Госдуме также предложили запретить ИИ представляться людьми.