Россиян предупредили об опасности тройников для мощной техники

Подключение нескольких устройств к одной розетке через тройники существенно увеличивает нагрузку на электросеть и может привести к перегреву контактов. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Эксперт отметил, что удлинители и тройники, подключенные друг к другу цепочкой, повышают риск локального нагрева. Каждый дополнительный узел ухудшает контакт и создает еще одну опасную точку.

«Главная опасность возникает в местах соединений. В тройнике ток проходит через дополнительные контактные группы, и каждое соединение обладает ненулевым сопротивлением», — объяснил специалист.

При высокой нагрузке часть энергии на переходных сопротивлениях превращается в тепло, из-за чего температура растет не в кабеле прибора, а именно в контактах. Наибольшую угрозу представляют компактные разветвители без заземления и дешевые устройства с тонкими пластинами внутри корпуса.

Ранее россиянам напомнили, что перед отъездом на дачу или в отпуск необходимо отключать из сети все устройства, не требующие постоянной работы. Причем это касается не только утюгов и стиральных машин, но и роутеров с умными колонками.