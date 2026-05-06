Россиянам назвали технику, которую нужно отключать при отъезде на дачу

Кузьмин: при отъезде нужно выключать бытовые приборы и электронику

Перед отъездом на дачу следует отключить из сети все устройства, не требующие постоянной работы, причем не только утюги и стиральные машины, но также роутеры и умные колонки. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты по электробезопасности компании AGNI.

Россияне могут уехать на дачу на несколько дней или недель, полагая, что исправные бытовые приборы будет безопасно оставить подключенными к сети в пустом доме. Только проблема здесь в другом — в сочетании пиковых нагрузок и изношенной проводки.

«Когда от одной линии или удлинителя питаются сразу несколько активных устройств, возникает скрытый перегрев контактов. В отсутствие хозяев это неизбежно ведет к повреждению изоляции и короткому замыканию, которое некому вовремя предотвратить», — объяснил руководитель инженерно-технического отдела компании AGNI Роман Кузьмин.

По этой причине специалисты рекомендуют выключить из сети утюги, чайники, обогреватели, кофемашины, стиральные и посудомоечные машины и мелкую кухонную технику. Это позволит избежать такого риска как возгорание из-за нестабильного напряжения.

Холодильник можно оставить включенным, если хозяева будут отсутствовать не более двух недель. И только при его полной исправности. В других случаях его следует полностью отключить.

В зимний период увеличивается число бытовых пожаров, так как люди активнее используют отопительные приборы и повышается нагрузка на инженерные системы жилых домов.